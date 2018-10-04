Подавший в отставку мэр Владивостока не принял предложение продолжить работу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который накануне подал в отставку, не намерен менять своего решения после встречи с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко, который предложил ему "отбросить эмоции и остаться работать".

"Безусловно, мне это решение далось совсем не просто, но в сложившейся ситуации у меня нет ни права, ни желания подводить или обманывать жителей, да и не умею я этого. Я вижу и чувствую кризис доверия к власти, для того, чтобы его преодолеть, важно выполнять обещания, данные людям. Но в сложившейся системе это, к сожалению, невозможно", - сказал Веркеенко, которого процитировали агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии.

По его словам, в системе власти города "заложена программная ошибка, в отношениях между муниципалитетом, краем и федеральной властью".

"Сейчас ежегодные поступления налогов во Владивостоке составляют 56 млрд рублей, но в городском бюджете остается всего 6 млрд. Еще столько же поступает в виде субсидий и субвенций, и это инструмент подчинения и манипуляций. Несправедливо", - считает мэр.

Он также уверен, что Владивостоку, "чтобы иметь возможность развиваться и подтверждать звание Тихоокеанской столицы России", нужен статус города федерального значения.

"Можно сколько угодно говорить о восточном векторе развития государства, но это неосуществимо, пока не изменится сама система. Я знаю, как изменить эту ситуацию, но я не играю в чужие игры и не бегаю по чужим кривым коридорам. "Тараканьи бега" - не мой спорт", - сказал Веркеенко.

По его словам, пока город не готов к изменениям. "Слишком много у этого "заинтересантов". В политике есть негласное правило договариваться с элитами, но это противоречит интересам города. Они либо помогают его развивать и действуют в интересах жителей, либо нет. А если нет, то какие могут быть договоренности? Я готов жертвовать многим ради города, я могу быть самураем, но точно не буду Дон Кихотом", - добавил глава Владивостока.

Как сообщалось, во вторник Веркеенко на своей странице в социальной сети сообщил, что покидает пост мэра Владивостока по собственному желанию. Отставку подтвердила его пресс-секретарь, и сообщила, что гордума рассмотрит это заявление 11 октября.

В среду недавно назначенный врио губернатора Приморья Олег Кожемяко встретился с Веркеенко. После глава края сообщил, что он предложил мэру остаться в команде. "Я встречался сегодня с мэром, призвал его работать вместе, отбросить те эмоции, которые были", - сказал Кожемяко.

Веркеенко был избран мэром Владивостока 21 декабря 2017 года на заседании гордумы.