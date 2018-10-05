Подавший в отставку глава Владивостока назначил исполняющего обязанности мэра

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава Владивостока Виталий Веркеенко, подавший заявление об отставке, подписал распоряжения о назначении четырех заместителей и назначил исполняющего обязанности главы города, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Веркеенко подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности главы Владивостока с 11 октября Сергея Шерстюка в статусе первого заместителя, в связи со своей отставкой по собственному желанию. Соответствующее заявление глава города передал на рассмотрение в городскую думу 2 октября", - говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" Шерстюк с 2009 по 2011 год был директором ООО "Техцентр Сумотори", который возглавляет мэр Веркеенко. С 1 февраля 2018 года он занимает должность заместителя главы администрации Владивостока, где курирует секретариат, кадры, транспорт, бухгалтерию, планирование, экономическое развитие, работу со СМИ и другое.

Шерстюк родился 8 января 1959 года в поселке Зарубино Хасанского района Приморского края. Окончил Дальневосточный политехнический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

Другие назначения

Александр Юров, занимавший позицию начальника управления ТЭК, в статусе вице-мэра продолжит контролировать подготовку города к отопительному сезону, а также будет курировать управление экологии, управление содержания жилищного фонда и управление по учету и распределению жилой площади.

Андрей Строкин, возглавлявший Дирекцию по строительству объектов на территории ВГО, будет контролировать работу управления градостроительства и архитектуры, управление муниципальной собственности и управление информационно-программного обеспечения вместо Алексея Литвинова, который уходит в отставку 8 октября. Кроме того, Андрей Строкин будет курировать работу правового блока администрации города.

Советник Виталия Веркеенко Юрий Быстров в статусе заместителя главы администрации города будет курировать управление по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства, управление международных отношений и туризма, последнее планируется вывести в самостоятельную структурную единицу администрации, а также делопроизводство и управление по работе с обращениями граждан.

Заместителем главы администрации Владивостока также назначен Михаил Марков, возглавлявший муниципальное предприятие "Содержание городских территорий", он будет контролировать работу управления дорог и благоустройства, а также управление наружной рекламы и информации.

Уточняется, что кадровый блок усилен для обеспечения стабильной работы всех подразделений администрации.

Как сообщалось, во вторник Веркеенко на своей странице в социальной сети опубликовал заявление, что покидает пост мэра Владивостока по собственному желанию. Отставку подтвердила его пресс-секретарь, и сообщила, что гордума рассмотрит это заявление 11 октября.

В среду недавно назначенный врио губернатора Приморья Олег Кожемяко встретился с Веркеенко. После глава края сообщил, что он предложил мэру остаться в команде. "Я встречался сегодня с мэром, призвал его работать вместе, отбросить те эмоции, которые были", - сказал Кожемяко. Веркеенко ответил отказом.

Также в среду первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов написал заявление об отставке с 8 октября.

Веркеенко был избран мэром Владивостока 21 декабря 2017 года на заседании гордумы.