Захарова назвала "адской парфюмерной смесью" обвинения Лондона в адрес ГРУ по поводу хакерства

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве назвали обвинения Великобритании в причастности российской военной разведки к хакерским атакам по всему миру "адской парфюмерной смесью" и ничего не имеющими под собой фантазиями.

"Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов "Нина Риччи" (британское следствие считает, что именно во флаконе Nina Ricci содержался "Новичок", который использовался для отравления - ИФ) смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и ВАДА. Это просто адская парфюмерная смесь. Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ. Кто все это придумал? Мне хотелось бы посмотреть. Они просто Андерсены", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Британское внешнеполитическое ведомство теперь, оказывается... специализирующееся еще и на безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, накануне выдало в этой области целую порцию умопомрачительных заявлений в стиле "хайли лайкли" (highly likely, весьма вероятно - ИФ) о причастности Главного разведывательного управления к кибератакам во всем мире, в том числе на серверы ВАДА", - сказала представитель МИД.

"Это же как удобно завернуть все! Несколько недель вовсю "полоскали" ГРУ, как они любят это все называть, в отношении Скрипалей в Солсбери и Эймсбери, теперь раскрученную историю можно спокойно привязать к ситуации с ВАДА", - заключила Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за несколькими кибератаками в мире. По данным телеканала Sky News, это первый случай, когда британские власти прямо обвиняют ГРУ во враждебных действиях в киберпространстве.

По данным британских спецслужб, ГРУ имеет отношение к шести кибератакам в период с 2015 по 2018 годы. Так, в частности, речь идет о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США в период предвыборной кампании 2016 года, в проникновении в базы данных WADA и в распространении в 2017 года компьютерного вируса Bad Rabbit. Также в МИД в Великобритании заявили, что с ГРУ связаны не менее 12 хакерских групп.