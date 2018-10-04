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Британский министр обороны пообещал продолжать "разоблачение" России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон повторил обвинения в том, что Россия причастна к ряду кибератак, и что страны Запада должны работать над дальнейшей изоляцией Москвы.

"Это (предполагаемые кибератаки России - ИФ) - вовсе не те шаги, что предпринимает великая держава; это действия государства-изгоя, и мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками, чтобы изолировать Россию и дать ей понять, что она не может вести себя таким образом", - сказал Уильямсон, прибыв в четверг в Брюссель для встречи с коллегами из стран НАТО.

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При этом министр отметил, что кибератаки, к которым, по его мнению, причастна Москва, являются "безответственными и неизбирательными" действиями. "Мы будем разоблачать такие действия России", - подчеркнул Уильямсон.

В ответ на вопрос, не рассматривает ли Великобритания возможность провести ответные кибератаки против РФ, министр заявил, что разоблачение кибератак России само по себе является мерой сдерживания.

Уильямсон ранее уже неоднократно обвинял Россию во враждебных действиях в отношении Великобритании, в том числе в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за рядом кибератак в мире, и пообещал ответные меры Великобритании и ее союзников.

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Теги: Великобритания, Россия

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