Великобритания впервые прямо обвинила ГРУ в причастности к кибератакам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за несколькими кибератаками в мире.

По данным телеканала Sky News, это первый случай, когда британские власти прямо обвиняют ГРУ во враждебных действиях в киберпространстве.

"Такая модель поведения демонстрирует их (ГРУ - ИФ) желание действовать, не обращая внимания на международное право и на установленные нормы, делать это с чувством безнаказанности, без последствий", - приводит телеканал слова министра.

"Наша позиция ясна: вместе с нашими союзниками, мы будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность", - добавил Хант.

Издание The Telegraph уточняет, что подобные выводы сделали специалисты Национального центра кибербезопасности Великобритании.

По данным британских спецслужб, ГРУ имеет отношение к шести кибератакам в период с 2015 по 2018 годы. Так, в частности, речь идет о взломе серверов Национального комитета Демократической партии США в период предвыборной кампании 2016 года, в проникновении в базы данных WADA и в распространении в 2017 года компьютерного вируса Bad Rabbit. Также в МИД в Великобритании заявили, что с ГРУ связаны не менее 12 хакерских групп.

В октябре 2017 года вирус Bad Rabbit атаковал компьютеры в России, Украине, Турции и Германии, причем большая часть атак пришлась на Россию, сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Лаборатория Касперского". В частности, в России атаке Bad Rabbit подверглись информационное агентство "Интерфакс" и интернет-издание "Фонтанка".