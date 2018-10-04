После пересмотра сроков наказания из колоний в Коми вышли более 150 осужденных

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Коми более 600 осужденным пересмотрены сроки наказания в связи со вступлением в силу федерального закона, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

В республике в отношении всех осужденных, подпадающих под действие принятого в июле закона, материалы направлены на рассмотрение в судебные органы.

"В настоящее время в отношении 613 лиц пересмотрены сроки наказания, из них: 158 осужденных освобождены из мест лишения свободы, 455 осужденным снижен срок наказания", - говорится в сообщении.

Всего в Коми под действие нового закона подпадают порядка 1,3 тыс. осужденных. В учреждениях управления ФСИН в настоящее время отбывают наказание около 7,5 тыс. человек.

Согласно федеральному закону от 3 июля 2018 года один день содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу приравнен к полутора дням отбывания наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима и к двум дням пребывания в колонии-поселении. Закон вступил в силу с 14 июля и имеет обратную силу.