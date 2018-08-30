Осужденный за экстремизм журналист Соколов освободился из колонии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Корреспондент РБК Александр Соколов, осужденный на 3,5 года колонии общего режима за экстремизм, освободился из колонии после пересчета назначенного ему срока реального лишения свободы.

"Всем привет! 28 августа все-таки выпустили за колючую проволоку. Нельзя сказать, что вышел на свободу... Во-первых, предстоит ещё отбывать ограничение свободы. Во-вторых, с таким беспределом мыслеполиции и беззаконием судей, что мы позволяем процветать, понятие свободы весьма относительно. Ведь любого в любой момент…" - написал Соколов на своей странице "ВКонтакте" в ночь на четверг.

Журналист вышел на свободу после пересчета срока наказания, которое он должен отбыть реально, на основании новых поправок в Уголовный кодекс (день в следственного изоляторе за полтора в колонии общего режима - ИФ).

Приговор журналисту

Тверской суд Москвы 30 августа 2017 года приговорил Александра Соколова к 3,5 года колонии общего режима. Экс-редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин по тому же делу получил 4 года заключения условно. Еще два фигуранта дела - Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш - отправились в колонию на 4 года соответственно.

Позже Мосгорсуд изменил приговор Барабашу и Парфенову, снизив обоим срок наказания с 4 лет колонии до 3 лет и 10 месяцев.

Суд установил, что Соколов, Мухин, Барабаш и Парфенов создали запрещенную в РФ организацию "Армия воли народа" и инициативную группу, возникшую после ее запрета и ставившую целью проведение референдума "За ответственную власть". В частности, Соколов с 2011 года был администратором интернет-сайта для проведения референдума.

Сам журналист настаивает, что в его действиях не было состава преступления, а реальной причиной его уголовного преследования стала его научная и журналистская деятельность, в частности, антикоррупционные расследования деятельности госкорпораций "Роснано", "Ростех" и строительства объектов Олимпиады в Сочи и космодрома Восточный.