Генпрокуратура вернула в СК дело совладельца "Реновы" и главы "Т Плюс"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Совладелец "Реновы" Евгений Ольховик и глава холдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер освобождены под подписку о невыезде после того, как Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по их уголовному делу о даче крупных взяток должностным лицам республики Коми.

"Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу и вернула его в Следственный комитет. В настоящее время следствие по делу возобновлено", - сообщил нтерфаксу" источник, знакомый с ходом следствия.

Он отметил, что такое решение в надзорном ведомстве приняли в связи с обнаружением нарушений, допущенных при расследовании уголовного дела.

"В настоящее время мера пресечения Вайнзихеру и Ольховику в виде домашнего ареста отменена, они освобождены под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал источник.

Уголовное дело

Совладелец группы компаний "Ренова" Ольховик, глава энергохолдинга "Т Плюс" Вайнзихер и экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, являвшиеся руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) в период с 2007 по 2014 год, обвиняются в даче взяток должностным лицам республики Коми в особо крупном размере.

В августе 2017 года Басманный суд удовлетворил ходатайство защиты и отпустил под домашний арест Вайнзихера и Ольховика, которые были заключены под стражу в начале сентября 2016 года.

Слободин объявлен в международный розыск. Сыктывкарский городской суд 15 сентября 2016 года арестовал его заочно по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2007-2014 гг. фигуранты, а также иные не установленные лица, действуя в интересах КЭС и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам республики Коми (в настоящее время проходят по так называемому "делу экс-главы Коми Гайзера") в качестве взятки деньги и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

Следствие считает, что деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составляет не менее 1 млрд рублей.

В конце января стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Ольховика и Вайнзихера завершено.