Борис Вайнзихер получил почти 10% в "Группе ЭПМ"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ООО "Томкеа", принадлежащее Борису Вайнзихеру, стало владельцем почти 10% долей в уставном капитале ООО "Группа ЭПМ", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Согласно изменениям, внесенным в ЕГРЮЛ 30 сентября 2022 года, "Томкеа" принадлежит 9,999991% долей в уставном капитале ЭПМ.

Изменились доли и других совладельцев ЭПМ. Так, ООО "Ренова актив" теперь владеет 42,28% ЭПМ (ранее - 46,98%), "Белфилдо Девелопмент Инк." (Белиз) - 29,99% через ООО "Холдинговая компания ЭПМ" (ранее - 33,32%), Игорь Мацук - 17,73% через ООО "Апрель" (ранее - 19,7%).

В мае 2022 года группа "Эл 6" завершила консолидацию производственных активов и сопутствующих компаний ЭПМ на базе холдинговой структуры в Москве - ООО "Эл 6". В результате 12 мая компании АО "ЭПМ - НовЭЗ", АО "ЭПМ - НЭЗ", АО "ЭПМ - ЧЭЗ" и АО "ЭПМ-Менеджмент" прекратили существование как юридические лица, а все их активы, права и обязанности перешли к ООО "Эл 6". 11 марта к ООО "Эл 6" было присоединено ООО "ЭПМ - Центр финансового обслуживания". Управление единой компанией осуществляется центральным офисом в Москве. В Новосибирской области, Новочеркасске и Челябинске были созданы соответствующие региональные филиалы: "Эл 6 Новосибирск", "Эл 6 Новочеркасск" и "Эл 6 Челябинск".

"Эл 6" специализируется на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности - производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. География поставок охватывает более 60 стран. В компанию входят три крупнейшие производственные площадки в Новосибирске, Новочеркасске и Челябинске.

По данным ЕГРЮЛ, единственным собственником ООО "Эл 6" выступает ООО "Группа ЭПМ".

ООО "Томкеа" зарегистрировано в апреле 2022 года. Основное направление работы - деятельность холдинговых компаний. 100% долей в уставном капитале компании владеет Борис Вайнзихер, он же является генеральным директором.