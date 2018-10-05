Пожар в торговом центре в Якутске потушили

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре в Якутске потушен, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте пожара.

"Здание проверено с первого по пятый этаж. Все люди эвакуированы, выведено 120 человек. Пострадавших нет", - сказал источник.

Пожар потушен, площадь пожара составила 60 кв.м.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС, очаг возгорания находился в одном из магазинов с одеждой на третьем этаже, а затем огонь и дым быстро распространились по этажу.

В мае "Сахаэкспоцентр" был временно закрыт по решению суда из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности. Это произошло после прокурорской проверки, которую в торговых центрах Якутска провели после трагедии в ТЦ Зимняя вишня" в Кемерове. ​