В России

Пожарные пока не нашли в горящем ТЦ в Якутске заблокированных людей

Есть обновление от 14:01

После трагедии в Кемерове "Сахаэкспоцентр" закрывали из-за нарушений правил противопожарной безопасности

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют посетителей из торгового центра "Сахаэкспоцентр" в Якутске, где начался пожар, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Очаг возгорания находится в одном из магазинов с одеждой на третьем этаже. Огонь и дым быстро распространяются по этажу", - сказал источник.

Он сообщил, что пожарные уже вошли в здание и проверили первые три этажа - заблокированных людей там не обнаружено.

Посетители торгового центра эвакуируются, пострадавших нет.

Пожарным предстоит проверить еще два этажа на предмет наличия там посетителей.

О том, что торговый центр "Сахаэкспоцентр" в Якутске горит открытым огнем, сообщают очевидцы в соцсетях. "Огонь вспыхнул на втором этаже торгового центра", - пишут очевидцы и размещают фото и видео с места события.

На кадрах видно, как люди массово покидают горящее строение.

В мае "Сахаэкспоцентр" был временно закрыт по решению суда из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности. Это произошло после прокурорской проверки, которую в торговых центрах Якутска провели после трагедии в ТЦ Зимняя вишня" в Кемерове. ​

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Якутск

Новости по теме

В России
Участники митинга в Магасе начали расходитьсяУчастники митинга в Магасе начали расходиться
По оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человекПодробнее
 Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400
Документ подписан в ходе визита президента РФ в ДелиПодробнее
 Сенцов прекратил голодовкуСенцов прекратил голодовку
Для возвращения осужденного режиссера к нормальной жизни диетологи разработали специальную программуПодробнее
 Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человекЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек
Ранее сообщалось о 10 погибших и четырех пострадавшихПодробнее
Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"
Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны СШАПодробнее
 В Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций СШАВ Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций США
Дирекция судовладельца уже обратилась в посольство РФПодробнее
 Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях СШАРябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США
Новые обвинения, по заявлению заглавы МИД, отравляют российско-американские отношенияПодробнее
 Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапкиРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки
Как оказалось, конструкция выдаваемых военным головных уборов не изменится, но назваться они будут уже по-другомуПодробнее
 Силовики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих
Акции протеста проходят на фоне принятия в первом чтении законопроекта о границе с ЧечнейПодробнее
 Российская армия начала избавляться от ушанок и пилотокРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
Военным больше не будут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапкамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава Интерпола пропал в КитаеВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадВ РоссииРоссия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400МоскваМиГ-29 разбился в ПодмосковьеВ РоссииСенцов прекратил голодовкуВ РоссииЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек

Участники митинга в Магасе начали расходиться

Участники митинга в Магасе начали расходитьсяПо оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человек Подробнее

Глава Россельхознадзора усомнился в полном закрытии Петелинской птицефабрики

Месси вновь признан игроком недели в Лиге чемпионов

Силуанов заявил о готовности РФ присоединиться к европейской альтернативе SWIFT

"Газпром энергохолдинг" задумался о приобретении контрольной доли в "Т Плюс"

Террористы потребовали контроль над дорогами в обмен на свой уход из Идлиба

Миодраг Божович стал новым главным тренером ФК "Крылья Советов"

У ГУМа высадят новые взрослые липы

Участникам митинга в Магасе пригрозили увольнением с госслужбы

Медведев опробовал новую фотокамеру "Зенит М" на подмосковном заводе

Семь человек пострадали при обрушении лесов на стройке в Москве

На митинге в Магасе начали сбор подписей за отставку правительства Ингушетии

Жители республики со вчерашнего утра проводят акцию против договора о границе в Чечней Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');