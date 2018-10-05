Пожарные пока не нашли в горящем ТЦ в Якутске заблокированных людей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют посетителей из торгового центра "Сахаэкспоцентр" в Якутске, где начался пожар, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Очаг возгорания находится в одном из магазинов с одеждой на третьем этаже. Огонь и дым быстро распространяются по этажу", - сказал источник.

Он сообщил, что пожарные уже вошли в здание и проверили первые три этажа - заблокированных людей там не обнаружено.

Посетители торгового центра эвакуируются, пострадавших нет.

Пожарным предстоит проверить еще два этажа на предмет наличия там посетителей.

О том, что торговый центр "Сахаэкспоцентр" в Якутске горит открытым огнем, сообщают очевидцы в соцсетях. "Огонь вспыхнул на втором этаже торгового центра", - пишут очевидцы и размещают фото и видео с места события.

На кадрах видно, как люди массово покидают горящее строение.

В мае "Сахаэкспоцентр" был временно закрыт по решению суда из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности. Это произошло после прокурорской проверки, которую в торговых центрах Якутска провели после трагедии в ТЦ Зимняя вишня" в Кемерове. ​