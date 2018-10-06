Пожарные потушили огонь в цоколе торгового центра в Хабаровске

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 40 пожарных утром в субботу тушили огонь, вспыхнувший на цокольном этаже торгового центра на улице Пушкина в Хабаровске, персонал покинул здание самостоятельно, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Вызов о возгорании в торговом центре поступил пожарным утром в субботу. На место выехали пожарные подразделения в составе 44 человек и девять единиц техники. Вызову был присвоен "повышенный номер".

Пожарные установили, что на цокольном этаже в подсобном помещении торгового центра загорелся электрокабель и фритюрница, из-за этого произошло задымление. Возгорание было локализовано на площади 4 кв. м, а через несколько минут полностью ликвидировано.

Уточняется, что в момент происшествия торговый центр еще не работал.

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения из здания самостоятельно вышли 50 человек, работники и обслуживающий персонал. Погибших и пострадавших нет.

Торговый центр функционирует в штатном режиме.

Причины возгорания и виновные будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.