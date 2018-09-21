В России

Число уверенных в существовании безопасных доз алкоголя россиян выросло более чем вдвое

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Численность россиян, вовсе не употребляющих алкоголь, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, но при этом более чем вдвое увеличился удельный вес тех, кто допускает существование безвредных для организма доз алкоголя, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам опроса, 40% респондентов не пьют спиртное (в 2017 году - 39%). Вместе с тем, по сравнению с 2009 годом численность непьющих россиян ощутимо увеличилась - девять лет назад их было 26%.

"Время от времени" выпивают 58% россиян, в подавляющем большинстве позволяют себе это не чаще нескольких раз в месяц. 40% опрошенных сообщили, что за последний год выпивать стали реже.

Ежедневно употребляет алкоголь, по данным опроса, 1% респондентов.

39% россиян считают, что есть дозы алкоголя, которые безвредны для здоровья, в прошлом году таких респондентов было 15%. При этом более половины россиян (55%) убеждены, что таких безвредных доз не существует (в 2017 году их было 80%).

Из тех, кто допускает существование безопасных для организма доз, наиболее безвредным напитком называют вино (51%). По 14% от тех, кто допускает существование безопасных доз спиртного, называют водку и пиво, домашние вина вместе с настойками - 8%, и столько же называют самогон.

В то же время, согласно последним исследованиям, безопасной дозы употребления алкоголя не существует. Несмотря на то, что ученые подтвердили наличие небольшого положительного эффекта малых доз спиртного для предотвращения ишемической болезни сердца, риск развития других заболеваний перевешивает этот эффект. Прием алкоголя ассоциирован с развитием 60 острых и хронических заболеваний, включая различные виды рака.

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Теги: ВЦИОМ
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