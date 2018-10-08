Прекративший голодовку Сенцов начал писать сценарий о тюремной жизни

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов после прекращения голодовки приступил к работе над сценарием фильма о жизни заключенных, рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко в интервью "Известиям".

"Он (Сенцов - ИФ) уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает", - сказал замглавы ФСИН, отметив, что "медики ФСИН постоянно следят за состоянием его здоровья". По словам Максименко, пока Олег Сенцов ест каши и кисломолочные продукты. После двадцати дней его переведут на обычную тюремную еду.

Ранее сообщалось, что Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей", - говорится в заявлении Сенцова, распространенном его адвокатом Дмитрием Динзе в пятницу.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Режиссер все обвинения отрицает. 14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.