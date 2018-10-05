Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей", - говорится в заявлении Сенцова, которое в пятницу распространил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая (145 дней). Сотрудник ФСИН добавил, что "лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки".

"Я благодарю всех, кто принимал участие, и наших (ФСИН - ИФ) врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - сказал Максименко.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ. Все это время жизнь Сенцова поддерживали тюремные медики с помощью питательных смесей. В начале июля посетившая Сенцова в колонии сестра сообщила, что за время отказа от пищи он похудел на 15 кг.