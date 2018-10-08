В Подмосковье произошел пожар в торговом центре стройматериалов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре "Владимирский тракт" произошел в Реутове в Московской области, сообщает в понедельник подмосковный главк МЧС.
"08.10.2018 в 02.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19", - уточняется на сайте ведомства. В 03.10 объявлен повышенный ранг пожара №2, в 03:33 повышенный ранг пожара отменен.
По указанному адресу находится торговый центр стройматериалов "Владимирский тракт".