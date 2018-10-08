В Подмосковье произошел пожар в торговом центре стройматериалов

Как отметил глава Ингушетии, его оказывали на них ближайшие родственники Подробнее

Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней

Пока не ясно, будет ли парламент Ингушетии повторно рассматривать договор о границе Подробнее

Ингушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с Чечней

Теперь плашки с номерами могут хранить почти год Подробнее

В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей

Ранее в колонии строго режима несколько десятков осужденных устроили драку, возбуждено уголовное дело Подробнее

Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии

6 октября 12:09

Акция протеста в Ингушетии получит легитимный характер

Власти также договорились с религиозными и общественными деятелями республики, что сила к протестующим против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет Подробнее

6 октября 09:55

Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

По словам врио губернатора, город достоин этого, в частности, потому, что в нем проходят форумы, приезжают главы государств Подробнее

5 октября 21:28

СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"

Бывшего президента фонда Ксению Соколову заподозрили в злоупотреблении полномочиями Подробнее

5 октября 20:42

Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней

Протестующие снова собираются провести ночь на центральной площади Магаса Подробнее

5 октября 18:52

В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"

В Минтрансе предложили такой способ контроля после ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек Подробнее

5 октября 17:38

Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления