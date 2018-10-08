Пожар в строительном торговом комплексе в подмосковном Реутове локализован на 450 квадратных метрах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в строительном торговом комплексе "Владимирский тракт", расположенном в подмосковном Реутове близ Московской кольцевой автодороги, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
"В 06:40 - локализация на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу городской округ Реутов, шоссе Энтузиастов, владение 19 поступила к спасателям в 2:40 мск. По данному адресу расположен строительный торговый комплекс "Владимирский тракт".