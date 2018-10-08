Пострадавших при распылении духов студентов педколледжа выписали из больницы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Медики выписали всех студентов Арского педагогического колледжа (Татарстан), поступивших в больницу с признаками отравления после распыления неизвестных духов в аудитории для занятий.

"Всех сегодня выписали", - сообщили агентству "Интерфакс" в лечебном учреждении, куда доставили пострадавших.

По данным администрации города Арска, на лечении в больнице находился 21 студент, из них пятеро - несовершеннолетние. Ранее сообщалось о 18 госпитализированных.

Также указывалось, что причиной ухудшения состояния здоровья студентов стала аллергическая реакция на один из компонентов туалетной воды, распыленной в аудитории. Экспертиза проб воздуха показала, что никаких отравляющих веществ в воздухе в колледже не было, инфекций тоже.

Токсикологическое исследование духов продолжается. К выяснению обстоятельств случившегося подключились и правоохранительные органы. Они пытаются идентифицировать вещество, которое вызвало эту реакцию.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).