Омский омбудсмен встретилась с заключенными колонии, где произошли беспорядки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова посетила исправительную колонию №6, где в выходные в ходе беспорядков получили телесные повреждения более 20 человек.

"Осужденным было предложено встретиться, у кого есть жалобы. Один обратился по тематике, не связанной с ситуацией. Больше никаких требований и вопросов осужденные не задали", - сообщила журналистам Касьянова и подчеркнула, что у осужденных была возможность пообщаться как в присутствии сотрудников колонии, так и без них.

Она отметила, что в здании после драки частично повреждены окна и двери. Бытовые условия нормальные.

После этого Касьянова отправилась в Областную больницу №11 УФСИН России по Омской области, где находятся пострадавшие в результате драки.

Как сообщалось, в выходные несколько десятков заключенных ИК-6 устроили драку. Зачинщиками стали "отрицательно настроенные осужденные", требующие послабления режима. В ходе драки пострадали более 20 человек, возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч.3 ст.321 УК РФ).

ИК-6 - колония строго режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.