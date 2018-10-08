После беспорядков в омской колонии в больницу доставили четверых заключенных

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Четверо осужденных омской исправительной колонии №6 госпитализированы после беспорядков и массовой драки, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова после посещения исправительного учреждения.

"Те люди, кто вчера получил телесные повреждения в виде побоев и ссадин, получили медицинскую помощь вчера. Сегодня медик также их осматривает и оказывает помощь. Те, кто нуждался в специализированной помощи, вчера были доставлены в специализированное медицинское учреждение (областную больницу №11 УФСИН России по Омской области - ИФ)", - сказала Касьянова, уточнив, что "четырех осужденных доставили в больницу, мы хотим посмотреть, в каком они состоянии".

Она добавила, что информацией об их состоянии она будет располагать после встречи с ними.

Касьянова также сообщила, что в отношении организаторов беспорядка ведутся следственные действия. "Они находятся в следственном изоляторе, насколько я понимаю. Порядка 12 тех, которые устроили бунт", - сказала она.

Она также отметила, что в колонии еще действует чрезвычайный режим. Длительные свидания в понедельник ограничены, передачи запрещены.

Как сообщалось, в выходные несколько десятков заключенных ИК-6 устроили драку. Зачинщиками стали "отрицательно настроенные осужденные", требующие послабления режима. В ходе драки пострадали более 20 человек, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

ИК-6 - колония строго режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.