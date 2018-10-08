Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос в понедельник будет вызвана в МИД России.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов".

4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году. По сведениям "Би-би-си", речь идет о сотрудниках ГРУ, названы их имена: Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков.

По ее словам, ноутбук, принадлежавший одному из четырех граждан РФ, въехавших в Нидерланды в апреле 2018 года по дипломатическим паспортам, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии, при этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения "Боинга".

Кроме того, пишет Bloomberg, нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов разоблачили попытку российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

По версии нидерландских властей, российские агенты припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, на парковке отеля вблизи здания ОЗХО, чтобы взломать ее компьютерные системы.

После предотвращения попытки кибератаки эти лица были высланы из страны.

5. Het is niet gebruikelijk om met resultaten van inlichtingendiensten naar buiten te komen. Het kabinet heeft bewust gekozen om deze operatie en de daarbij betrokken Russische inlichtingenofficieren wel publiek te maken, om de GRU het internationaal opereren te bemoeilijken. pic.twitter.com/0YSJ3Gtm78 — Ministerie van Defensie (@DefensieOnline) 4 октября 2018 г.

Сообщалось, что при задержании один из них пытался уничтожить свой телефон. Было так же выяснено, что один из телефонов задержанных использовался рядом со зданием ГРУ в Москве, пишет "Би-Би-Си". У одного из подозреваемых нашли квитанцию об оплате такси, ехавшего с "улицы, расположенной рядом со зданием ГРУ".