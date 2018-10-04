Главные новости
В миреНидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить данные о крушении "Боинга"В РоссииСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихВ РоссииРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
В мире

Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под Донецком

В Гааге считают, что граждане РФ также пытались совершить хакерскую атаку против ОЗХО

Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под Донецком
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Украине в 2014 году.

По словам Бейлевелд, ноутбук, принадлежавший одному из четырех высланных россиян, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии, при этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения "Боинга".

"Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в этом расследовании (относительно малайзийского "Боинга" - ИФ), и мы приняли соответствующие меры", - сказала министр.

"Обычно мы не раскрываем детали таких контрразведывательных операций", - добавила Бейлевелд.

Кроме того, она сообщила, что граждане РФ пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По сведениям Гааги, четверо подозреваемых, имевших при себе дипломатические паспорта, въехали в Амстердам в апреле 2018 года. После того, как нидерландские спецслужбы предотвратили попытку кибератаки, эти лица были высланы из Нидерландов.

По версии нидерландских властей, российские агенты припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, на парковке отеля вблизи здания ОЗХО, чтобы взломать ее компьютерные системы.

Во сведениям "Би-Би-Си", речь идет о сотрудниках ГРУ. Сообщаются также имена этих россиян - Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков.

Постпредство РФ при ОЗХО отказалось комментировать заявление Минобороны Нидерландов. В посольстве РФ в Нидерландах также оставили эту информацию без комментариев.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Нидерланды, ОЗХО

Новости по теме

В мире
Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под ДонецкомНидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под Донецком
В Гааге считают, что граждане РФ также пытались совершить хакерскую атаку против ОЗХОПодробнее
 На китайском ТВ запустили молодежную шоу-викторину о жизни Си ЦзиньпинаНа китайском ТВ запустили молодежную шоу-викторину о жизни Си Цзиньпина
В передаче на популярном канале Hunan TV участникам предлагается безвозмездно блеснуть знанием биографии национального лидераПодробнее
 Великобритания впервые прямо обвинила ГРУ в причастности к кибератакамВеликобритания впервые прямо обвинила ГРУ в причастности к кибератакам
Глава МИД страны Джереми Хант пообещал ответные мерыПодробнее
 Вице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборыВице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборы
По словам Майка Пенса, действия России меркнут на фоне вмешательства КитаяПодробнее
Христиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощиХристиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи
Христианские общины жалуются на притеснения со стороны курдовПодробнее
 Индия заинтересовалась покупкой российских танков Т-14 "Армата"Индия заинтересовалась покупкой российских танков Т-14 "Армата"
Среди возможных альтернатив - украинский "Оплот" и южнокорейский K-2 Black PantherПодробнее
 Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антителНобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител
110-я премия будет вручена ученым из США Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британскому химику Грегори ВинтеруПодробнее
 Автор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравленияАвтор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравления
По его словам, они общаются со знакомыми в соцсетях, а к Юлии даже приезжала подруга из РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 октября5 фото
03 октября
Фотохроника 3 октября
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНидерланды обвинили четверых россиян в попытке хакерской атаки против ОЗХОВ РоссииСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихВ РоссииРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилотокВ РоссииПри крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора КарапетянВ миреВеликобритания впервые прямо обвинила ГРУ в причастности к кибератакамВ миреВице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборы

Погибший замгенпрокурора РФ Карапетян курировал надзор за делом Скрипалей

Участники митинга в Ингушетии не стали выслушивать вышедшего к ним Евкурова

"Интурист" готов покрыть долг турецкой авиакомпании перед двумя аэропортами в РФ

Мосгорсуд не отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста

"Мы, Веном": страшно не будет

"Мы, Веном": страшно не будетНа экраны выходит предсказуемая, но динамичная картина об инопланетном монстре-антигерое Подробнее

12-летнюю девочку и ее знакомого задержали в Ленобласти по подозрению в убийстве и каннибализме

"Роскосмос" заверил в отсутствии угрозы возвращению экипажа "Союза" в декабре

Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под Донецком

Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под ДонецкомВ Гааге считают, что граждане РФ также пытались совершить хакерскую атаку против ОЗХО Подробнее

Два скандинавских банка заподозрили в причастности к отмыванию денег из России

Одна из компаний группы "Натали Турс" с 3 октября начала продажи туров

Шипулин решил продолжить карьеру

Шипулин решил продолжить карьеруЛетом нынешнего года он выразил сомнение, что будет продолжать участвовать в соревнованиях Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');