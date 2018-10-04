Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под Донецком

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Украине в 2014 году.

По словам Бейлевелд, ноутбук, принадлежавший одному из четырех высланных россиян, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии, при этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения "Боинга".

"Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в этом расследовании (относительно малайзийского "Боинга" - ИФ), и мы приняли соответствующие меры", - сказала министр.

"Обычно мы не раскрываем детали таких контрразведывательных операций", - добавила Бейлевелд.

Кроме того, она сообщила, что граждане РФ пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По сведениям Гааги, четверо подозреваемых, имевших при себе дипломатические паспорта, въехали в Амстердам в апреле 2018 года. После того, как нидерландские спецслужбы предотвратили попытку кибератаки, эти лица были высланы из Нидерландов.

По версии нидерландских властей, российские агенты припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, на парковке отеля вблизи здания ОЗХО, чтобы взломать ее компьютерные системы.

Intelligence supplied by UK helped show they were planning a close access hacking operation at the OPCW using a new technique. Found equipment in car boot used to intercept people's log-ins. Antenna was pointed at OPCW pic.twitter.com/FHRpyZSmp3 — Gordon Corera (@gordoncorera) 4 октября 2018 г.

Во сведениям "Би-Би-Си", речь идет о сотрудниках ГРУ. Сообщаются также имена этих россиян - Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков.

Постпредство РФ при ОЗХО отказалось комментировать заявление Минобороны Нидерландов. В посольстве РФ в Нидерландах также оставили эту информацию без комментариев.