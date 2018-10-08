В Кремле не увидели причин для перестановок в Минобороны в связи с обвинениями Нидерландов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Кадровых перестановок в Генштабе и Минобороны РФ в связи с обвинениями в хакерских атаках, предъявленными россиянам Нидерландами и США, не планируется, оснований для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием для такого", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможны ли кадровые перестановки в военных ведомствах.

На прошлой неделе Минюст США обвинил российских хакеров, якобы связанных с ГРУ, в организации атак на спортивные организации, в том числе на МОК, ВАДА, CAS.

Кроме того, министерство обороны Нидерландов объявило, что при поддержке британских спецслужб была предотвращена хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.

В доказательство своих обвинений власти Нидерландов обнародовали фотографии специальной аппаратуры, найденной в машине, которую россияне арендовали в Гааге, а также квитанцию об оплате такси от улицы, расположенной рядом со штаб-квартирой ГРУ в Москве, до аэропорта Шереметьево.