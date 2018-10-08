В Кузбассе впервые начали проверку попытки увольнения предпенсионерки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Трудовая инспекция Кемеровской области начала проверку попытки увольнения жительницы Новокузнецка предпенсионного возраста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе инспекции в понедельник.

По данным ведомства, в инспекцию обратилась жительница Новокузнецка, которая должна была в следующем году выйти на пенсию, но ее попросил уволиться работодатель.

"Это первый подобный случай у нас в Кузбассе. Проверка покажет, была ли это устная просьба уволиться или письменное распоряжение. Также будет установлена причина (увольнения - ИФ) и связана ли она с ее возрастом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка продлится в течение 30 дней, если информация подтвердится, то работодатель будет привлечен к ответственности.

Как сообщалось, в начале октября Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. За такие деяния вводится штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.