В России Пенсионная реформа

Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе

На то, чтобы принять закон о повышении россиянам пенсионного возраста ушло менее месяца

Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе
Президент России Владимир Путин
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", принятый Госдумой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства также подписал федеральные законы "О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации", "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", принятые Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренные Советом Федерации 3 октября 2018 года.

Путин также подписал федеральный закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации", принятый Госдумой 25 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы.

Повышение пенсионного возраста

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин. За этот закон проголосовали 149 сенаторов, против - пятеро, трое воздержались.

Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Однако после того, как во многих российских городах прошли митинги против реформы, а рейтинг Путина стал падать, он предложил смягчить законопроект о реформе.

Поправки Путина были единогласно приняты Госдумой во втором чтении 26 сентября.

Наказание за увольнение предпенсионеров

Совет Федерации на заседании в среду также одобрил закон об уголовной ответственности за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

За такие деяния вводится штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

6 сентября Путин внес в Госдуму поправку к пенсионному закону об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста, 25 сентября закон был принят Госдумой.

Протест против пенсионной реформы

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