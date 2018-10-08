"Коммунисты России" собрались выдвинуть Машковцева в губернаторы Петербурга

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Коммунисты России" планируют выдвинуть экс-главу Камчатского края Михаила Машковцева на пост губернатора Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба партии.

"Предварительное решение о выдвижении на пост губернатора Петербурга Михаила Машковцева, занимавшего в 2000-2007-м годах должность главы Камчатского края, приняло накануне Политбюро ЦК КПКР", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"Коммунисты России" представлены в четырех муниципалитетах Санкт-Петербурга, в связи с чем считают, что могут преодолеть муниципальный фильтр, сказали в партии.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее петербургское отделение Партии роста сообщило, что считает Оксану Дмитриеву наиболее подходящим кандидатом от оппозиции на выборах губернатора Петербурга.