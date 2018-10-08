Кокорин и Мамаев подрались с федеральным чиновником в кафе в центре Москвы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию о конфликте с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в котором пострадал федеральный чиновник, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В кафе на Арбате между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью, а информация о конфликте поступила по горячей линии "скорой помощи". "В данный момент, она проверятся", - добавил он.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы "Интерфаксу" подтвердили проверку по факту конфликта в кафе на Арбате, не уточнив имен его участников.

Кокорин и Мамаев ранее играли за сборную РФ по футболу, однако на последний чемпионат мира они не попали.

Кокорин играет за команду "Зенит", Мамаев - за "Краснодар". Накануне в Санкт-Петербурге между этими командами прошел матч, завершившийся победой хозяев со счетом 2:1.

Кокорин и Мамаев неоднократно попадали в резонансные истории.

Скандалы с Кокориным и Мамаевым

В июле 2016 года они стали героями скандала с шампанским в Монако: в СМИ появилась видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке в Монако, в ходе которой было потрачено около 250 тыс. евро на шампанское. Это произошло через некоторое время после вылета сборной России из чемпионата Европы-2016, где, набрав одно очко в своей группе, сборная России не смогла пробиться в плей-офф.

Зимой 2017 года Кокорин обнародовал в соцсетях фото, где он позирует в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара. В конце февраля того же года Кокорина задержали за грубое нарушение правил дорожного движения в центре Москвы на автомобиле "Бентли".