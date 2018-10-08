Главные новости
В миреМИД РФ объяснил предназначение оборудования, изъятого у россиян в НидерландахВ РоссииВ драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаЭкономикаFacebook выпустила свой первый гаджет
В России

В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника Минпромторга

Есть обновление от 20:30

Оба пострадавших обратились за помощью к врачам, а потом в полицию

В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника Минпромторга
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В результате инцидента в центре Москвы пострадали два чиновника Минпромторга, им потребовалась медицинская помощь, сообщила в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы министерства Залина Корнилова.

"Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга РФ. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях Москвы, где им была оказана необходимая помощь", - сказала Корнилова, отвечая на запрос агентства.

По ее словам, по факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию.

"Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации", - сказала Корнилова.

В РоссииКокорин и Мамаев подрались с федеральным чиновником в кафе в центре МосквыКокорин и Мамаев подрались с федеральным чиновником в кафе в центре МосквыЧитать подробнее

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы проверяют информацию о конфликте с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в котором пострадал федеральный чиновник.

"В кафе на Арбате, предположительно, между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы "Интерфаксу" подтвердили проверку по факту конфликта в кафе на Арбате, не уточнив имен его участников.

Скандалы с Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев ранее играли за сборную РФ по футболу, однако на последний чемпионат мира они не попали. Сейчас Кокорин защищает цвета "Зенита", Мамаев выступает за "Краснодар". Накануне в Санкт-Петербурге между этими командами прошел матч, завершившийся победой хозяев со счетом 2:1.

Оба футболиста неоднократно становились героями неспортивных новостей.

В июле 2016 года они стали героями скандала с шампанским в Монако: в СМИ появилась видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке в Монако, в ходе которой было потрачено около 250 тыс. евро на шампанское. Это произошло через некоторое время после вылета сборной России из чемпионата Европы-2016, где, набрав одно очко в своей группе, сборная России не смогла пробиться в плей-офф.

Зимой 2017 года Кокорин обнародовал в соцсетях фото, где он позирует в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара. В конце февраля того же года Кокорина задержали за грубое нарушение правил дорожного движения в центре Москвы на автомобиле "Бентли" и впоследствии лишили прав.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Павел Мамаев, Александр Кокорин

Новости по теме

В России
В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаВ драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника Минпромторга
Оба пострадавших обратились за помощью к врачам, а потом в полициюПодробнее
 Кокорин и Мамаев подрались с федеральным чиновником в кафе в центре МосквыКокорин и Мамаев подрались с федеральным чиновником в кафе в центре Москвы
Футболисты вступили с госслужащим в перепалку и ударили его по лицуПодробнее
 Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиянЛавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян
Министр сообщил, что Нидерланды не предоставили доказательств вины российских "специалистов"Подробнее
 Посла Нидерландов вызвали в МИД РФПосла Нидерландов вызвали в МИД РФ
Ранее в Гааге заявили, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга", а также к базе данных ОЗХОПодробнее
Региональные операторы выступили против отмены платы за входящие звонки в национальном роумингеРегиональные операторы выступили против отмены платы за входящие звонки в национальном роуминге
По данным "Ъ", соответствующее письмо направлено в правительство РФПодробнее
 Авиаторы МЧС вывезли детали разбившегося в 40-х годах военного самолетаАвиаторы МЧС вывезли детали разбившегося в 40-х годах военного самолета
По модификации самолета предполагается, что катастрофа произошла не позже 1949 годаПодробнее
 Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии
Ранее в колонии строго режима несколько десятков осужденных устроили драку, возбуждено уголовное делоПодробнее
 В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилейВ России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей
Теперь плашки с номерами могут хранить почти годПодробнее
 Ингушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с ЧечнейИнгушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с Чечней
Пока не ясно, будет ли парламент Ингушетии повторно рассматривать договор о границеПодробнее
 Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с ЧечнейЕвкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней
Как отметил глава Ингушетии, его оказывали на них ближайшие родственникиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 октября6 фото
08 октября
Фотохроника 8 октября
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМИД РФ объяснил предназначение оборудования, изъятого у россиян в НидерландахВ РоссииВ драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаЭкономикаFacebook выпустила свой первый гаджетЭкономикаСбербанк оценил средний доход работающего пенсионера в РФ в 46 тыс. рублейЭкономикаНазваны лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике В РоссииЛавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян

Что произошло за день: понедельник, 8 октября

МИД назвал цель поездки высланных из Нидерландов россиян, Мамаев и Кокорин побили чиновников Минпромторга, Facebook представил свой первый гаджет Подробнее

Фотохроника 8 октября

Фотохроника 8 октября6 фото

СМИ узнали о возможной утечке данных пользователей Google+

Итогом этого может стать закрытие одного из самых провальных проектов Google Подробнее

Послу Нидерландов вручили в МИД РФ ответную ноту

Хулио Иглесиас даст юбилейный концерт в Москве

В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника Минпромторга

В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаОба пострадавших обратились за помощью к врачам, а потом в полицию Подробнее

Режиссер Кончаловский предложил учредить государственную театральную премию

Facebook выпустила свой первый гаджет

Facebook выпустила свой первый гаджетПод своим брендом компания представила умные экраны Portal с функцией видеозвонков Подробнее

Эрдоган потребовал от Эр-Рияда информацию о пропавшем журналисте The Washington Post

Пашинян договорился с "Процветающей Арменией" о внеочередных парламентских выборах в декабре

Иркутские протестанты проиграли суд энергетикам из-за майнинга биткойнов

Кирилл Клейменов сменит Екатерину Андрееву в качестве ведущего программы "Время"

Для участников и организаторов побоища на Хованском кладбище потребовали до 13 лет колонии

Возле Корсики начали собирать топливо, разлившееся после столкновения двух судов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');