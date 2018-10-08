В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника Минпромторга

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В результате инцидента в центре Москвы пострадали два чиновника Минпромторга, им потребовалась медицинская помощь, сообщила в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы министерства Залина Корнилова.

"Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга РФ. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях Москвы, где им была оказана необходимая помощь", - сказала Корнилова, отвечая на запрос агентства.

По ее словам, по факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию.

"Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации", - сказала Корнилова.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы проверяют информацию о конфликте с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в котором пострадал федеральный чиновник.

"В кафе на Арбате, предположительно, между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы "Интерфаксу" подтвердили проверку по факту конфликта в кафе на Арбате, не уточнив имен его участников.

Скандалы с Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев ранее играли за сборную РФ по футболу, однако на последний чемпионат мира они не попали. Сейчас Кокорин защищает цвета "Зенита", Мамаев выступает за "Краснодар". Накануне в Санкт-Петербурге между этими командами прошел матч, завершившийся победой хозяев со счетом 2:1.

Оба футболиста неоднократно становились героями неспортивных новостей.

В июле 2016 года они стали героями скандала с шампанским в Монако: в СМИ появилась видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке в Монако, в ходе которой было потрачено около 250 тыс. евро на шампанское. Это произошло через некоторое время после вылета сборной России из чемпионата Европы-2016, где, набрав одно очко в своей группе, сборная России не смогла пробиться в плей-офф.

Зимой 2017 года Кокорин обнародовал в соцсетях фото, где он позирует в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара. В конце февраля того же года Кокорина задержали за грубое нарушение правил дорожного движения в центре Москвы на автомобиле "Бентли" и впоследствии лишили прав.