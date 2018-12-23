Министр просвещения рассказала о планах экспертизы учебников

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила о планах значительно изменить процедуру экспертизы учебников и выбрать для этого ответственную государственную организацию.

"Экспертиза учебников изменится очень сильно. Не будет такого, что издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же "заходят" в школы. Мы выберем государственную организацию, ответственную за проверку учебников", - заявила Васильева на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

По ее словам, конкретные подходы к экспертизе сейчас обсуждаются.

"Один из возможных вариантов - это система госпошлины. Когда издательства платят фиксированную сумму за государственную экспертизу. Но эта пошлина ни в коем случае не гарантирует того, что учебник получит "зеленый свет", - рассказала Васильева.

Она подчеркнула, что государственная экспертиза "должна быть максимально объективной". "Она требует и научной, и профессиональной (методической, педагогической), и общественной оценки", - добавила министр.

"Мы прекрасно понимаем, что учебники - это бизнес. Причем бизнес на государственные деньги. И президент в этом отношении высказался однозначно: давайте с этим прекращать", - пояснила министр, слова которой приводятся на сайте издания.