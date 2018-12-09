В России

Песков разъяснил технологию подготовки телефонных разговоров с Путиным

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин общается с другими лидерами по телефону в том случае, если запрос о разговоре находит понимание, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на жалобы президента Украины Петра Порошенко о том, что его попытки поговорить с российским президентом не находят ответа.

"Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов, иногда не находит понимание", - сказал он в передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В минувшую среду президент России Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и "нехитрой комбинации", связанной с украинской провокацией в Керченском проливе.

Ранее, 1 декабря глава российского государства сказал, что не отказывается от контактов на высшем уровне со своим украинским коллегой, хотя общаться сложно, потому что нет понимания, о чем говорить.

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Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков

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Песков разъяснил технологию подготовки телефонных разговоров с Путиным

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