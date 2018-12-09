Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в ЦДЖ в Москве

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве, сообщает пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.

"Прощание с Людмилой Михайловной Алексеевой, старейшей российской правозащитницей, членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и главой Московской Хельсинкской группы, состоится во вторник, 11 декабря, с 10 до 13 часов в Центральном доме журналиста", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В СПЧ отметили, что Алексеева будет похоронена на Троекуровском кладбище в присутствии близких.

Встреча членов Совета с президентом, запланированная на 11 декабря, состоится во второй половине дня, добавили там.

Глава МХГ Людмила Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.