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Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой

Есть обновление от 20:30

Руководитель движения "За права человека" отбывает 16 суток ареста за нарушение правил проведения массовых акций

Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой
Лев Пономарев в суде 7 декабря на рассмотрении апелляции на его арест
Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев, отбывающий 16 суток ареста за нарушение правил проведения массовых акций, обратился в Тверской суд Москвы с просьбой разрешить ему посетить похороны Людмилы Алексеевой, сообщила "Интерфаксу" менеджер правозащиты "Открытой России" Полина Немировская.

"Лев Пономарев сегодня направил заявление в Тверской районный суд", - сказала она "Интерфаксу".

В заявлении Пономарев просит суд вынести постановление о прекращении исполнения административного ареста "в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств - смерти близкого человека, Людмилы Михайловны Алексеевой". "Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком и организации ее похорон", - отмечается в документе.

Пономарев добавил, что в течение 10 лет тесно сотрудничал с Алексеевой в рамках Московской Хельсинкской группы.

Старейшая российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Церемония прощания с ней пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве, Алексееву похоронят на Троекуровском кладбище.

Арест Пономарева

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Тверской суд Москвы 5 декабря признал 77-летнего Льва Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал, "репостнув" на своей странице в фейсбуке запись об акции.

Защита Пономарева настаивает на отсутствии в его действиях состава правонарушения. По словам его адвоката Генри Резника, правозащитник не высказывал никаких идей, не обсуждал каких-либо идей или политических платформ.

В минувшую пятницу Мосгорсуд не нашел оснований для отмены ареста правозащитника. Апелляционная инстанция ограничилась сокращением Пономареву срока административного ареста с 25 до 16 суток.

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Теги: Лев Пономарев, МХГ, Людмила Алексеева

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