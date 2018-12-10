Рассмотрение дела "Седьмой студии" отложено до пятницы из-за болезни Малобродского

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отложил на пятницу рассмотрение так называемого дела "Седьмой студии", поскольку госпитализированный на прошлой неделе бывший генпродюсер организации и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский по-прежнему находится на лечении.

"Отложить судебное заседание на 14 декабря в 9:30", - огласила решение судья Ирина Аккуратова.

По ее словам, согласно справке от лечащего врача Малобродского, его "участие в судебном заседании невозможно из-за высокого риска развития сердечно сосудистых осложнений".

В свою очередь, адвокат Ксения Карпинская сообщила суду, что во вторник Малобродскому проведут обследование, по итогам которого врачи примут решение о сроках его выписки, планирующейся не раньше пятницы.

В минувшую среду в начале очередного заседания Мещанского суда Карпинская сообщила, что 4 декабря ее подзащитного госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова, после чего процесс был отложен на понедельник.

Малобродский в течение 11 месяцев с июня 2017 года находился под стражей. В мае 2018 года после того, как с подозрением на инфаркт он был срочно доставлен в больницу прямо из зала суда, следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн рублей, выделенных из бюджета в 2011-2014 годах для основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, Малобродский (занимал должность генпродюсера "Седьмой студии" до августа 2012 года, затем возглавил "Гоголь-центр" - ИФ), экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также экс-гендиректор АНО Юрий Итин.

Материалы в отношении еще одной фигурантки - бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделены в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину и дала показания на бывших коллег.

Также в отдельное производство выделено дело продюсера АНО Екатерины Вороновой: она уехала за границу, в связи с чем объявлена в международный розыск. Обвинение ей предъявлено заочно.