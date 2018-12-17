Фигуранта дела "Седьмой студии" Малобродского выписали из больницы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госпитализированного в начале декабря бывшего генпродюсера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского выписали из больницы, подтвердили медики.

"Малобродский был выписан в пятницу, 14 декабря", - сказали "Интерфаксу" в кардиоцентре им. Мясникова.

О том, что продюсера выписали, агентству в пятницу сообщила его адвокат Ксения Карпинская. По ее словам, чувствует себя Малобродский "все равно неважно".

Как ожидается, в понедельник Мещанский суд Москвы возобновит рассмотрение так называемого дела "Седьмой студии", которое ранее откладывалось несколько раз в связи с госпитализацией Малобродского 4 декабря.

Малобродский в течение 11 месяцев с июня прошлого года находился под стражей. В мае 2018 года после того, как с подозрением на инфаркт он был срочно доставлен в больницу прямо из зала суда, следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Дело "Седьмой студии"

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, Малобродский (занимал должность генпродюсера "Седьмой студии" до августа 2012 года, затем возглавил "Гоголь-центр" - ИФ), экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также экс-гендиректор АНО Юрий Итин.

Материалы в отношении еще одной фигурантки - экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой выделены в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину и дала показания на бывших коллег.

Также в отдельное производство выделено дело продюсера АНО Екатерины Вороновой: она уехала за границу, объявлена в международный розыск, обвинение ей предъявлено заочно.