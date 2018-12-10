Власти в Кемерове не захотели выносить на обсуждение установку памятника св. Варваре

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Власти не видят необходимости в проведении общественных слушаний по вопросу строительства монумента святой Варвары на правом берегу реки Томь, сообщил журналистам председатель Кемеровского горсовета народных депутатов Николай Сенчуров.

"У нас есть определенные сомнения в необходимости общественных слушаний по данному вопросу. Альтернативная точка зрения формируется в интернете определенной группой граждан - общественными активистами. Я вижу (в соцсетях - ИФ) одни и те же фамилии. Такая возможность (проведение общественных слушаний - ИФ) допускается. Лично я пока такой необходимости не вижу", - сказал Сенчуров.

Отвечая на вопрос, может ли проведенное в соцсетях голосование о значимости святой Варвары в Кузбассе показателем того, что общественные слушания необходимы, он отметил, что "неизвестно, кто там голосовал", предположив, что могли быть накрутки.

По словам Сенчурова, в бору, где планируется возведение монумента, еще не проводили геологические и биологические изыскания, планируется, что они будут проведены весной.

Памятник святой Варваре

5 декабря власти Кузбасса анонсировали установку 25-метрового монумента в честь святой Варвары на правом берегу реки Томь. Против этого выступили члены кузбасского штаба ОНФ: по их мнению, для того, чтобы узаконить стройку, горсовет без каких-либо геологических и технологических изысканий внес изменения в решение об особо охраняемой территории бора, разрешив там строительство скульптур.

Предложение о строительстве было критически воспринято пользователями соцсетей. В частности, около 75% участников голосования, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, ответили отрицательно на вопрос, почитаема ли святая Варвара в регионе.

Кроме того, под петицией с требованием запретить вырубку сосен и строительство скульптуры подписались более 500 человек.