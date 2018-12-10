Ульяновских чиновников на неделю пересадят на общественный транспорт

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил временно пересадить своих подчиненных на общественный транспорт.

"Поручил на неделю лишить чиновников служебного транспорта. Чтобы они смогли убедиться, хорошо ли работает общественный транспорт", - сообщил Морозов в своем микроблоге в твиттере.

Глава региона хочет, чтобы его подчиненные "прошлись по городу и выяснили, как у нас расчищают тротуары и дороги".

"По итогам недели мы поймем, совпадают ли доклады с ситуацией", - говорится в сообщении.