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Некоторым ульяновским госслужащим разрешили работать дистанционно

Ввести такой режим работы осенью предложил губернатор Сергей Морозов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заксобрание Ульяновской области приняло в двух чтениях законопроект, который разрешит некоторым категориям госслужащих работать дистанционно. Речь идет в том числе о программистах, сказали в пресс-службе Заксобрания. Закон вступит в силу весной.

Депутатам на заседании сказали, что на удаленку предполагается перевести "младшие группы должностей".

"Пока по муниципалитетам определено более 20 таких сотрудников, однако конкретный перечень "дистанционных" должностей будет формироваться каждым ведомством отдельно, основываясь на служебном распорядке и должностном регламенте", - уточнили в пресс-службе.

В комитете по соцполитике Заксобрания допускают, что на удаленную работу могут перевести и сотрудников, работающих с персональными данными, конфиденциальной либо составляющей государственную тайну информацией.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в октябре 2019 года предложил перевести на дистанционный режим некоторых госслужащих, объяснив, что это диктует цифровизация общества.

Ульяновская область Сергей Морозов

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