Ученые разработают конвейерную оранжерею для выращивания овощей на МКС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН работает над созданием космической оранжереи, говорится в материалах к конференции по аэрокосмической и экологической медицине.

"В 2018 году по техническому заданию РКК "Энергия" запланировано изготовление филиалом ОРКК-НИИ КП совместно с ГНЦ РФ ИМБП РАН опытного образца витаминной космической оранжереи "Витацикл-Т", - отмечается в тексте.

Космическая оранжерея предназначена для экспериментальной отработки режимов конвейерного выращивания салатных растений на российском сегменте МКС. Расчетная производительность космической оранжереи "Витацикл-Т", равная 45 г салатной биомассы в сутки, позволит обеспечить потребности одного члена экипажа в витаминах С и А и частично - в витаминах группы В и грубых пищевых волокнах.

"В настоящее время в ИМБП РАН начаты работы, направленные на создание производственного модуля космической оранжереи для конвейерного выращивания моркови с производительностью 70 г/сутки, а также на разработку интеллектуального светодиодного светильника для автоматического определения оптимальных режимов освещения посевов различных растений в космической оранжерее", - сообщается в материалах. В них отмечается, что результаты этих работ потребуют дальнейшей проверки на МКС и, возможно, на последующем варианте российской околоземной орбитальной станции.

"В будущем разработанные конструкции и технологии для космической оранжереи могут обеспечить проектную базу для создания производственной оранжерей в составе комплекса системы жизнеобеспечения для орбитальной окололунной станции и пассажирского марсианского корабля", - говорится в материалах.