Переработки у российских космонавтов на МКС выросли вчетверо за полтора года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Объем сверхнормативной работы каждого российского космонавта выросла вчетверо после уменьшения числа россиян с трёх до двух в каждом экипаже Международной космической станции (МКС), говорится в материалах доклада, подготовленного к XVII Конференции по космической биологии и медицине.

"После перехода в апреле 2017 года к полетам с двумя российскими участниками показатели сверхнормативной операционной занятости одного члена экипажа выросли в четыре раза", - говорится в докладе.

Согласно нормативу, в будни космонавты должны работать по 6,5 часов, а в выходные - не более двух часов. Однако, начиная с экспедиции МКС26/27 и до МКС39/40 (декабрь 2010 года - май 2014 года), среднее время переработки составляло 31 минуту в день. Начиная с экспедиции МКС39/40 и до МКС49/50 (до октября 2016 года), космонавты перерабатывали по 25 минут в день.

Ученые также изучили работу космонавтов после сокращения экипажа. Экспедиции МКС50/51 - МКС53/54 работали сверх нормы по 1 часу 51 минуте в сутки.

Сами космонавты оценивали свой режим труда и отдыха в основном положительно, однако медики заявляют о необходимости соблюдения медицинских требований по нагрузке, так как это влияет на работоспособность и здоровье участников полета, и тем самым - на успешность космических экспедиций.