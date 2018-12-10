Мэра Смоленска оштрафовали на 20 тыс. руб. за задержку отчета о городском бюджете

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Смоленска оштрафовал главу города Владимира Соваренко на 20 тыс. рублей за невыполнение в установленный срок предписания Контрольно-счетной палаты региона.

Как пояснил "Интерфаксу" председатель Контрольно-счетной палаты Смоленской области Алексей Циганков, речь идет о проверке использования городской администрацией бюджетных средств.

"Была установлена процедура мероприятий для соответствующей проверки. По первому пункту мероприятий на запрос КСП о предоставлении первичной бухгалтерской документации, этим документы не были предоставлены", - сказал Циганков.

По его словам, запрошенные документы касаются бухгалтерской отчетности о расходах и доходах городского бюджета.

Как сообщалось, в конце ноября губернатор Смоленской области Алексей Островский раскритиковал работу мэра Соваренко и предложил ему уйти в отставку.

В начале декабря глава региона внес в городской совет инициативу об отставке главы областного центра Соваренко. В качестве основания для отставки глава региона указал п.2 ч.2 ст.74.1 Федерального закона N131 (неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения).

"В связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внес в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города от занимаемой должности", - прокомментировал свое решение губернатор.

Между тем Соваренко посчитал такое решение незаконным.