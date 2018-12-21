Мэр Смоленска отправлен в отставку после конфликта с губернатором

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты горсовета на сессии в пятницу проголосовали за отставку мэра Смоленска Владимира Соваренко, инициированную губернатором региона Алексеем Островским.

"Решение принято большинством, 28 (депутатов - ИФ) проголосовали "за", один воздержался", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горсовета.

Как сообщалось, в конце ноября губернатор Смоленской области Островский раскритиковал работу мэра Соваренко и предложил ему уйти в отставку. Инициативу об отставке главы областного центра Соваренко глава региона внес в городской совет в начале декабря.

В качестве основания для отставки глава региона указал п.2 ч.2 ст.74.1 федерального закона №131 (неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения). Поводом для этого, по словам Островского, "помимо безобразной работы городской администрации по ряду существенных направлений", стало, в том числе, несколько вступивших в силу решений судов о нецелевом расходовании бюджетных средств со стороны города и более 30 вступивших в силу решений судов о неисполнении полномочий со стороны главы города.

Между тем Соваренко посчитал такое решение незаконным. Так, на одном из совещаний в мэрии в середине декабря он сообщил, ссылаясь на определение Конституционного суда России, что "неисполнение главой муниципального образования своих обязанностей заключается в самоустранении - когда должностное лицо не ходит на работу, не подписывает документы, не выплачиваются зарплаты, не работают учреждения социальной сферы и так далее - не исполняются полномочия, определенные 131-ФЗ".

"Очевидно, что у нас этого нет. Я, как глава города, администрация, главные распорядители бюджетных средств, управления, комитеты и отделы - работают, как и прежде. Поэтому категорически возражаю против такого обвинения, где я якобы самоустранился", - прокомментировал Соваренко, слова которого процитировала его пресс-служба.