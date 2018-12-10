Суд отклонил иск "Гринпис" против строительства "Северного потока 2" в Ленобласти

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска НКО "Совет Гринпис" (юридическое лицо "Гринпис" в РФ) к компании Nord Stream 2 AG, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник.
НКО "Совет Гринпис" обратилась в суд с иском о запрете строительства газопровода "Северный поток 2" по территории государственного природного заказника "Кургальский" траншейным способом.
Организация считала, что в результате строительства газопровода на территории заказника с утвержденным маршрутом на протяжении 3,7 км будет полностью вырублен лес, уничтожен напочвенный растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 м, проложены две траншеи, в которых уложены нитки газопровода, построена дорога.
"Истец полагал, что строительство газопровода "Северный поток 2" может повлечь за собой нарушение среды обитания объектов животного мира и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской области, нарушит права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду. Суд, выслушав мнение участников процесса, в удовлетворении требований истца отказал", - говорится в сообщении пресс-службы.
На сайте "Гринпис" сообщается, что президиум Санкт-Петербургского городского суда вернул на рассмотрение иск российского отделения организации к компании Nord Stream 2 AG 10 октября.
"Ранее Московский районный суд Петербурга отказал в рассмотрении дела, заявив, что застройщик "Северного потока 2" зарегистрирован в Швейцарии и неподсуден в России. Фактически такое решение суда означало, что российский суд не может рассматривать иски к иностранным компаниям, работающим на территории России, что противоречит принципу равенства всех перед законом, установленному в 19-й статье Конституции. Однако теперь Московский районный суд Петербурга должен рассмотреть иск по существу", - говорилось в пресс-релизе "Гринпис", опубликованном в октябре.
Кургальский заказник
По данным открытых источников, Кургальский заказник - государственный природный комплексный заказник, расположенный на территории Кингисеппского района Ленинградской области, в 45 км к северо-западу от города Кингисепп.
Территория заказника включает в себя материковую (Кургальский полуостров) и островную части (острова и акваторию Финского залива, Нарвского залива, Лужской губы). Его площадь составляет 60 тыс. га, в том числе акватория Финского залива - 38,4 тыс. га, акватории озёр - 848 га.
На территории заказника обитают 250 видов птиц, 750 видов высших растений и 110 видов мхов. 15 видов растений, произрастающих здесь, находятся на границе исчезновения. Также к числу охраняемых относится ряд редких птиц (беркуты, сапсаны, чернозобые гагары) и млекопитающих (серые тюлени, кольчатые нерпы). В заказнике расположены места массового пролёта и гнездования птиц, которые мигрируют в глобальном масштабе из Северной Сибири в Западную Европу и Африку.