Суд отклонил иск "Гринпис" против строительства "Северного потока 2" в Ленобласти

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска НКО "Совет Гринпис" (юридическое лицо "Гринпис" в РФ) к компании Nord Stream 2 AG, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник.

НКО "Совет Гринпис" обратилась в суд с иском о запрете строительства газопровода "Северный поток 2" по территории государственного природного заказника "Кургальский" траншейным способом.

Организация считала, что в результате строительства газопровода на территории заказника с утвержденным маршрутом на протяжении 3,7 км будет полностью вырублен лес, уничтожен напочвенный растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 м, проложены две траншеи, в которых уложены нитки газопровода, построена дорога.

"Истец полагал, что строительство газопровода "Северный поток 2" может повлечь за собой нарушение среды обитания объектов животного мира и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской области, нарушит права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду. Суд, выслушав мнение участников процесса, в удовлетворении требований истца отказал", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сайте "Гринпис" сообщается, что президиум Санкт-Петербургского городского суда вернул на рассмотрение иск российского отделения организации к компании Nord Stream 2 AG 10 октября.

"Ранее Московский районный суд Петербурга отказал в рассмотрении дела, заявив, что застройщик "Северного потока 2" зарегистрирован в Швейцарии и неподсуден в России. Фактически такое решение суда означало, что российский суд не может рассматривать иски к иностранным компаниям, работающим на территории России, что противоречит принципу равенства всех перед законом, установленному в 19-й статье Конституции. Однако теперь Московский районный суд Петербурга должен рассмотреть иск по существу", - говорилось в пресс-релизе "Гринпис", опубликованном в октябре.