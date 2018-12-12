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Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выражает несогласие с газопроводом "Северный поток-2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу.

Документ, принятый Палатой представителей в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток-2". Согласно резолюции, трубопровод является "радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока-2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (энергоносителей) для снижения зависимости ЕС от РФ".

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Ранее помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что властям Германии следует прекратить оказывать политическую поддержку проекту газопровода "Северный поток-2".

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Теги: США, Северный поток 2, Nord Stream 2

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