Главные новости
В РоссииСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяВ РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУЭкономикаАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
В России

Кран с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут в середине декабря

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на заводе в Мурманске, уберут в середине декабря, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Скорее всего, в середине декабря он будет полностью убран с палубы авианосца", - сказал Рахманов.

Один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на 30 октября при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

"Адмирал Кузнецов"

12 фотографий
Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере &quot;Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов&quot;. Севастополь, 1991 год.Самолет Су-27К после учебных полетов на палубе авианесущего крейсера &quot;Адмирал Кузнецов&quot;. 1994 год.Крейсер после планового ремонта на судоремонтном заводе &quot;Севморпуть&quot;. Мурманск, 1999 год. Авианосец в плавучем доке судоремонтного завода во время специальных учений по тыловому и техническому обеспечению сил флота России. Мурманская область, 2006 год.&quot;Адмирал Кузнецов&quot; в плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода в Росляково. Мурманская область, август 2010 года.Тяжелый авианесущий крейсер &quot;Адмирал Кузнецов&quot; во время военно-морского парада в День ВМФ России. Мурманская область, 2014 год.
Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере &quot;Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов&quot;. Севастополь, 1991 год.
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Адмирал Кузнецов

Новости по теме

В России
Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основыПодробнее
 Главная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для РосгвардииГлавная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для Росгвардии
Ранее РБК сообщил о расследовании ФАС в отношении крымского мясокомбината "Дружба народов"Подробнее
 Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ
После смерти своего предшественника Игоря Коробова он временно исполнял обязанности главы военной разведкиПодробнее
 "Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года"Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года
Рейтинг основан на запросах, которые россияне чаще всего вводили в поисковом сервисе "Яндекса"Подробнее
"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин
Ранее ему уже был вынесен приговор по делу о 22 убийствахПодробнее
 Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны АлексеевойПравозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой
Руководитель движения "За права человека" отбывает 16 суток ареста за нарушение правил проведения массовых акцийПодробнее
 Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в ЦДЖ в МосквеПрощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в ЦДЖ в Москве
Правозащитница будет похоронена на Троекуровском кладбищеПодробнее
 Умерла правозащитница Людмила АлексееваУмерла правозащитница Людмила Алексеева
Старейшая российская правозащитница скончалась на 92-м году жизниПодробнее
 Путин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людямПутин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людям
Несправедливое отношение к людям, по словам президента, "опускает партию ниже плинтуса"Подробнее
 Садовничий назвал ЕГЭ помехой для появления в РФ новых Келдышей и КолмогоровыхСадовничий назвал ЕГЭ помехой для появления в РФ новых Келдышей и Колмогоровых
По его словам, Советский Союз и Россия всегда славились широтой фундаментального образования, а современная система ЕГЭ сильно сужает рамки подготовки школьниковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяВ РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУЭкономикаАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреВ России"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок В миреЯпония запретила госзакупки китайских Huawei и ZTEВ миреСМИ Сирии опровергли собственные сообщения об авиаударах под Дамаском

Депутат Госдумы от "Единой России" Брыксин лишился американской визы

В список жизненно важных лекарств в России добавили 36 препаратов

ЕС добавил в санкционные списки по Украине девять человек из-за выборов в ДНР и ЛНР

Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя

Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяМедведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основы Подробнее

Генерал таможни Галикеев получил условный срок за попытку присвоить служебную квартиру

В ЯНАО завели дело после того, как полицейский застрелил в больнице пациента

Музей истории ГУЛАГа предложил оцифровать данные о репрессированных

"Вильярреал" уволил главного тренера перед матчем со "Спартаком"

Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреЛидировавший ранее Катар снизил экспорт в это время года впервые с 2014 года Подробнее

"Морж" погиб после заплыва в ледяной воде на соревнованиях в Тюмени

Ленинградский вокзал эвакуирован из-за анонимного звонка о минировании

Лидер украинских униатов поддержал объединительный собор

Лидер украинских униатов поддержал объединительный соборХотя греко-католики не участвуют во внутренних делах православной общественности Украины, они решили поддержать ее молитвой Подробнее

Пациент "заминировал" НИИ им.Склифосовского

Венгерская шахматистка Полгар стала почетным вице-президентом ФИДЕ

Митрополита Донецкого и Мариупольского не выпустили с территории ДНР по указанию СБУ

Кран с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут в середине декабря

Суд отклонил иск "Гринпис" против строительства "Северного потока 2" в Ленобласти

Во ФСИН сообщили о выписке Сенцова из медчасти колонии

Кузнецова призвала занимать детей делом, а не запрещать рэп-концерты

Крупное месторождение серебра нашли в центре Китая

Москалькова призвала суд отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой

Бывший врио начальника УФМС на Алтае пойдет под суд за взятку иконой

Мэра Смоленска оштрафовали на 20 тыс. руб. за задержку отчета о городском бюджете

В Конгрессе США задумались о возможном импичменте Трампа

В Конгрессе США задумались о возможном импичменте ТрампаЗаконодатели должны решить, насколько серьезны обвинения против американского президента Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');