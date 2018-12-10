Кран с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут в середине декабря

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на заводе в Мурманске, уберут в середине декабря, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Скорее всего, в середине декабря он будет полностью убран с палубы авианосца", - сказал Рахманов.

Один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на 30 октября при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.