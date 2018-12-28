Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Убрали кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на заводе в Мурманске. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Кран убран с палубы. На корабле продолжаются работы в соответствии с планом модернизации", - сказал он.

В ночь на 30 октября один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

22 ноября глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сказал "Интерфаксу", что кран должны убрать с палубы авианосца после того, как завершит работу комиссия Следственного комитета.

Ранее он сообщил, что ущерб "Адмиралу Кузнецову" в результате инцидента с доком оценили в 70 млн рублей.

"Речь идет о 52 повреждениях, включая сломанные лейеры и небольшие ограждения. Часть ограждений и так предполагалось менять. Повреждения, которые получили сопряженные помещения в результате удара (при падения крана - ИФ) - там придется проводить дополнительные работы. Здесь будут дополнительные расходы, которые будут частично покрываться текущим бюджетом модернизации", - сказал Рахманов.

По его словам, устранение повреждений не повлияет на сроки модернизации крейсера, ОСК рассчитывает передать его флоту в 2021 году.

"Адмирал Кузнецов" после инцидента был переведен на 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка", входит в ОСК), который должен выполнить основной объем работ по ремонту авианосца.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

После ремонта крейсер получит новые комплексы противовоздушной обороны, новые элементы энергетического оборудования и системы, обеспечивающие полеты, сообщил в апреле заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.