В Хакасии завели уголовное дело после пропажи четырех туристов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в конце ноября в хакасском поселке Приисковый пропала группа туристов на снегоходах, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"Проведенные поисковые мероприятия не дали положительных результатов, в связи с чем по факту безвестного исчезновения группы туристов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, с момента пропажи туристов в поисках задействовано более 20 сотрудников МЧС, один кинологический расчет, 11 единиц техники, вертолет, участвуют сотрудники полиции, волонтеры из местных жителей и отдыхающих, в том числе и на снегоходах.

Как сообщалось, 24 ноября пропала группа из четырех туристов на снегоходах: трое мужчин из Красноярска и жительница Саяногорска. О пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке Приисковый.

Снегоходы и временная стоянка туристов были обнаружены 28 ноября в лесу, в пяти километрах от села Приисковое.