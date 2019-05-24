В Хакасии нашли тело одного из туристов, пропавших прошлой осенью

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Обнаружено тело одного из туристов, пропавших в ноябре 2018 года вблизи поселка Приисковый в Хакасии, сообщается на сайте регионального СК в пятницу.

"В результате поисковых мероприятий 24 мая в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны сотрудниками МЧС обнаружено тело одного из пропавших туристов", - отмечается в сообщении.

С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. В последующем будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тела.

24 ноября 2018 года пропала группа из четырех туристов на снегоходах: трое мужчин из Красноярска и жительница Саяногорска. О пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке Приисковый.

Снегоходы и временная стоянка туристов были обнаружены 28 ноября в лесу, в пяти километрах от села Приисковое. Было заведено уголовное дело по признакам статьи об убийстве двух и более лиц.

Спасательная операция продолжалась до 18 декабря, когда было решено приостановить поиски до схода снега.