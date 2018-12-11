За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Более четырех миллиардов компьютерных атак на российскую критическую инфраструктуру было выявлено в текущем году средствами Государственной системы обнаружения предупреждений и ликвидации компьютерных атак (ГосСОПКА), заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.

Он отметил, что в 2017 году было зафиксировано 2,4 млрд компьютерных воздействий, из них 12 тыс. 300 - наиболее опасных.

Мурашов добавил, что "только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу в России было совершено более 25 млн вредоносных воздействий".