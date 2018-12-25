Число убийств в России в 2018 году снизилось почти на 13% по сравнению с прошлым годом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Число умышленных убийств и покушений на убийство в России за 11 месяцев текущего года сократилось почти на 13%, количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 5%, сообщили в Генпрокуратуре России во вторник.

"Уменьшилось на 12,6% (с 9 060 до 7 914) количество убийств, покушений на убийство, на 5,4% (с 22 834 до 21 609) - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении надзорного ведомства о состоянии преступности с начала года.

Отмечается, что количество тяжких преступлений снизилось на 1,1%, особо тяжких - на 2,7 %.

"В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 22,6 % (415 347). Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года их число составляло 421 548, что свидетельствует о сокращении на 1,5 %", - добавили в Генпрокуратуре.