Путин заявил, что его насторожило ущемление прав несовершеннолетних по делу "Нового величия"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласен с необходимостью проверить факты неправомерного применения силы к фигурантам дел "Нового величия" и "Сети".

"Меня, честно говоря, забеспокоило то, что вы сказали по поводу того, что совершаются какие-то правонарушения в отношении несовершеннолетних в рамках этих организаций. Безусловно, с этим необходимо поразбираться", - сказал Путин, комментируя выступление члена Совета по правам человека Николая Сванидзе на встрече СПЧ с президентом во вторник.

Он отметил, что ему об этих делах не докладывали.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

Павликова и Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию, 16 августа по ходатайству следствия были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест.

Ранее ряд СМИ сообщал, что ФСБ задержала в Пензе и Санкт-Петербурге участников организации "Сеть", которые, по данным службы, планировали устроить теракты и "дестабилизировать обстановку" в стране. Практически все арестованные утверждают, что на допросах сотрудники спецслужб применяли пытки.